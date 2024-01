Reprodução/Globo - 16.01.2024 Rodriguinho e Yasmin Brunet no 'BBB 24'





Rodriguinho voltou a fazer comentários sobre a alimentação de Yasmin Brunet no "BBB 24". Nesta terça-feira (16), o brother sugeriu que a modelo use uma "mordaça" para comer menos no reality show.





O cantor já havia criticado o corpo da sister e debochado da compulsão alimentar dela, como quando disse que ela iria "sair rolando" do confinamento . No caso recente, o participante do Camarote insinuou que a produção alertaria Yasmin sobre uma "mordaça" disponível, por ela estar comendo muito.

"Yasmin, mordaça na despensa [risos]. Não dá, aqui você quer comer tudo. Graças a Deus, também, que não tem comida para caramba. Sou chato com comida, não como qualquer comida", afirmou o artista.

A nova declaração de Rordiguinho sobre a alimentação de Brunet gerou revolta da equipe da modelo no X, antigo Twitter. "Ela já está emocionalmente abalada pelos episódios de compulsão alimentar e esses comentários geram mais gatilhos! Até quando?", escreveram os administradores da rede social da sister.

Também nesta terça-feira, Yasmin Brunet desabafou no "Raio X" que estava ansiosa e sofrendo com crises de compulsão alimentar, algo que já enfrentou anteriormente. "Estou completamente descompensada na alimentação [...] Já tive questões alimentares, então estou depositando absolutamente tudo na comida", afirmou.

