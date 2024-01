Reprodução/Globo BBB 24: Globo esclarece motivo do desmaio de Alane: 'Bem comum'

Nesta terça-feira (16), a Globo explicou o que provocou o desmaio de Alane no BBB 24. A sister ficou inconsciente durante uma discussão com Nizam no sábado (13).

No 'Bem-Estar', Valéria Almeida contou que a jovem teve uma síncope vasovagal, algo comum, que pode ser desencadeada por fatores como medo, ansiedade e nervosismo.





"O que aconteceu com a Alane tem nome: síncope vasovagal. Isso é um reflexo da demora da chegada do sangue do coração até o cérebro. Essa falta de sangue, com oxigênio no cérebro, faz cair os batimentos cardíacos e, por isso, a pessoa desmaia. Quem faz essa ligação no nosso corpo é um nervo chamado vago, por isso esse nome. Ele fica na nuca e chega até o coração", afirmou a apresentadora do quadro do Encontro.

Valéria também contou o que pode causar a síncope. "Alguns fatores podem provocar essa síncope: alteração climática (sair de um lugar quente e ir para um frio, e vice-versa), medicamentos, jejum, medo e ansiedade, que foi o caso de Alane", completou.

A jornalista também explicou que a síncope não é uma doença e que a pessoa costuma sentir fraqueza, ficar pálida, com visão turva e suar frio.

"É algo bem comum e é a metade da causa dos desmaios em pessoas jovens. Então, se acontecer com você ou alguém próximo, não deixe de investigar. É comum, mas, se acontecer uma coisa como essa, relate para seu médico, e ele vai identificar se é síncope ou algo mais sério", alertou.

BBB 24: Alane desmaia durante discussão com Nizam

Pouco antes da festa no sábado (13), Alane resolveu esclarecer uma conversa que gerou polêmica com Nizam e Vanessa Lopes. No meio do papo com o brother, a sister avisou que estava muito nervosa e se sentindo mal.

Ainda conversando, a modelo acabou desmaiando nos braços dele até ser levada para o confessionário. Após atendimento médico, a atriz voltou para a casa para curtir a festa.

