Reprodução/Globo Rodriguinho faz piada com compulsão alimentar de Yasmin Brunet





Depois de falar do corpo de Yasmin Brunet , Rodriguinho fez piada após a modelo dizer que está passando por uma compulsão alimentar dentro do BBB 24. A conversa aconteceu entre eles, na madrugada deste domingo (14), e ainda segue repercutindo nas redes sociais.

Assim que a modelo confessou o transtorno no confinamento, o cantor disparou: "Cuidado, estamos no sexto dia! Se continuar com essa compulsão aí, você vai sair rolando", disse, aos risos.

Na sequência, a famosa coloca a mão no rosto e abaixa a cabeça, ficando sem graça com o comentário do brother. O diálogo aconteceu no Quarto do Líder e os dois ainda estavam acompanhados de Wanessa Camargo e Lucas Pizane.

Rodriguinho falando que Yasmin vai sair rolando do BBB…



Isso é um choque de realidade pra nós mulheres percebermos que não importa o quão GATA, GOSTOSA, SEREIA você seja, smp vai ter um homem FEIO, TETUDO, BARRIGUDO que vai se achar superior à vc. pic.twitter.com/Xq23xh6aA8 — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) January 14, 2024





Relembre

Na madrugada do último sábado (13), Rodriguinho e Nizam já haviam falado do corpo da modelo, sem a presença dela. Nizam perguntou aos brothers o que eles achavam do corpo de Yasmin. O descedente de libaneses disse que achava o corpo da modelo "estranho" e Rodriguinho completou: "Não, e assim, né? Você percebe... Ela está mais velha, você percebe, ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas balada, negão...". Na sequência, eles tentaram assistir Yasmin tomando banho.

Rodriguinho e Nizam sobre a aparência da Yasmin:



"Tá mais velha, mas tá bonita ainda"



"Não é mais a mesma"



"Tá comendo muito"



"O corpo é estranho"



A pressão estética sobre as mulheres é algo tão absurdo, que nem a YASMIN BRUNET é poupada disso pic.twitter.com/hCz8ya5d44 — Ana Luu (@AnaluuCEC) January 13, 2024