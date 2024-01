'BBB 24': noite tem briga, machismo e xenofobia entre os brothers

Davi criticou Rodriguinho após ser indicado ao paredão

Na noite da última sexta-feira (12), foi formado o segundo paredão da edição. Davi, Juninho e Thalyta foram para a berlinda. O baiano foi indicado pelo líder Rodriguinho e o criticou, no ao vivo, ao fazer a defesa para o público. "Eu estou bem posicionado dentro da casa, até agora não apresentei nenhuma falha. Falo com todos, me dou muito bem com todos. Acho que o voto do Rodriguinho pra mim foi um voto de muita emoção e sem estratégia nenhuma, e isso faz dele um péssimo jogador", discursou o emparedado.