Reprodução/Instagram - 16.01.2024 Patrícia Ramos debochou de Rodriguinho, do 'BBB 24'





Patrícia Ramos debochou de Rodriguinho em um vídeo publicado nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (16). A apresentadora usou o cantor como incentivo para treinar após declarações polêmicas do brother no "BBB 24", como quando criticou os colegas pelo uso da academia .





O participante do reality show reúne comentários criticados na web, principalmente aqueles direcionados a Yasmin Brunet. O artista já criticou a alimentação e o corpo da modelo, além de questionar se a sister usaria a academia da casa.

Patrícia iniciou o deboche reproduzindo um vídeo de Rodriguinho cantando uma mensagem de "bom dia". "Bom dia, tudo bem? A pergunta que não quer calar: já colocou teu cropped, teu short? [...] Por favor, já tomou tua creatina e whey protein? Já bebeu sua água?", afirmou a apresentadora.

"Aí, Patrícia, é que não quero malhar, estou sem autoestima'. Amiga, esse homem, que acabou de te dar bom dia, chamou uma mulher maravilhosa de feia. Falou que ela está com celulite, não sei o que, com cara de velha. Esse homem tem autoestima para falar de uma mulher maravilhosa. Agora você vai levantar, tomar teu pré-treino, teu café [...] e vai treinar", completou Ramos.

A postagem de Patrícia divertiu internautas nos comentários. "Esse homem [risos]", afirmou a ex-BBB Camilla de Lucas. "Acordei com preguiça hoje, mas esse vídeo me quebrou. Me vesti e saí correndo pra academia", escreveu a ex-jogadora de vôlei Suelle Oliveira. "Estou chorando [risos]. E depois de quase 3 meses sem malhar, volto hoje com certeza depois dessa", pontuou um usuário.







+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: