Reprodução/Globo BBB 24: Davi ou Pizane? Brother ganha destaque após dinâmica

Nesta terça-feira (16) mais um participante vai deixar o BBB 24. Beatriz, Lucas Pizane e Davi enfrentam os votos do público para ficarem no reality.

De acordo com a enquete do iG Gente, Davi e Beatriz seguem como favoritos, com 52,6% e 35,1% dos votos, respectivamente. Após a dinâmica do Sincerão, o brother ganhou forças e deve seguir no programa.





Sendo assim, Lucas Pizane deve ser o eliminado da semana com 12,3% dos votos.

Vale lembrar que a primeira fase do reality show terá votos para permanência, ou seja, o público tem de votar no favorito para garantir que ele fique no programa.

