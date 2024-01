Reprodução Instagram - 12.1.2024 Maycon e Franciane de Souza

Convidada do "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (12), Franciane de Souza, esposa de Maycon, o primeiro eliminado do "Big Brother Brasil 2024" , analisou a passagem do marido no reality global e citou a dificuldade em lidar com o cancelamento virtual.





"Ele está bem chorãozinho, emotivo. Ele ficou muito assustado com tudo, porque ele não conseguiu se expressar de uma forma que as pessoas não vissem como preconceito ou como machismo", disse ela. Maycon recebeu críticas virtuais após falar que Yasmin Brunet tinha vestimentas 'provocantes' .





De acordo com Franciane, um dos medos do marido era ser "cancelado" e receber comentários de reprovação. "Ele tinha esse medo", admitiu ela. Além da polêmica com Yasmin Brunet, o competidor foi acusado de capacitismo pelos internautas ao sugerir batizar a prótese do atleta paralímpico Vini Rodrigues como "cotinho" .





A esposa do ex-BBB ainda comentou da pressão digital que tem sofrido e dos comentários de ódio que o marido e a família têm recebido nas redes sociais. "As mensagens de ódio machucam muito", disse ela com a voz embargada, em entrevista à Tati Machado e Valéria Almeida, que cobrem as férias da apresentadora titular Patrícia Poeta .





"O Brasil tem total liberdade de escolher quem quer e quem não quer no programa, mas as mensagens não precisam", desabafou Franciane. Tati Machado ponderou: "Às vezes realmente passam do ponto mesmo".





"Está com medo? Estou, porque estão julgando um ser-humano. Acredito que todos nós somos falhos. Se ele fizesse isso no mundo real [fora do 'BBB'], ele ia lá, pedia desculpas e tentaria começar do zero. No mundo da internet, não tem essa aceitação", refletiu ela, que acrescentou: "Tem que ter um limite".

