Reprodução/Globo BBB 24: equipe de Maycon se manifesta após acusação de capacitismo

Já temos a primeira nota de esclarecimento do BBB 24. Nesta terça-feira (9), a equipe de Maycon se pronunciou sobre as acusações de capacitismo do brother contra Vinicius Rodrigues.

Durante a prova do Líder, os internautas apontaram que Maycon debochou do atleta paralímpico ao escolher ele para o desafio e polemizou ao sugerir dar o apelido de "cotinho", se referindo à sua perna amputada.

Leia também BBB 24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes discutem sobre traição





Nas redes sociais, os administradores lamentaram a situação. "Como equipe da administração do perfil do brother, lamentamos sinceramente pelo ocorrido. Acreditamos que o Maycon terá a oportunidade de refletir sobre suas falas e ações e perceber que pode evoluir e aprimorar seu desenvolvimento pessoal", disseram.

Na sequência, a equipe apontou que Maycon está aprendendo. "Estamos aqui para apoiá-lo nesse processo de crescimento, compreendendo que todos enfrentamos desafios e temos oportunidade para aprender e melhorar", concluíram.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !