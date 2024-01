AgNews Patrícia Poeta na praia da Cacimba do Padre em Fernando de Noronha em Recife.

Patrícia Poeta, apresentadora do "Encontro", da Globo, segue curtindo os momentos de folga após a virada do ano. Nesta quinta-feira (4), Poeta foi flagrada curtindo a praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha.



A apresentadora elegeu um biquíni verde-claro para a tarde de sol. Patrícia desembarcou em Fernando de Noronha no dia 30 de dezembro e curtiu o réveillon Zé Maria.

Ao longo dos dias de descanso longe da Globo, Poeta caprichou nos looks praianos e nos registros no lugar paradisíaco.

