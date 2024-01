Reprodução/Globoplay Yasmin Brunet e Wanessa Camargo

A modelo Yasmin Brunet soube na tarde desta quinta-feira (11) que a roupa dela vem sendo alvo de julgamentos. A cantora Wanessa Camargo optou por contar a ela que os participantes Luigi e Maycon relataram incômodo com as vestimentas.

A herdeira de Zezé relatou para Brunet que os integrantes do Pipoca comentaram sobre se sentirem desconfortáveis pela forma com que a modelo se veste.

"Eu entendo eles. Eu, como mulher, quando vocês estão de biquini, eu olho. A gente avalia a bunda da outra. Só que pra eles, como homem, eu entendo? Um olharzinho que eles desviassem ia dar encrenca pra eles la fora", refletiu Wanessa. "Mas você tem direito como mulher de se vestir como quiser", enfatizou.

Yasmin ficou surpresa com a revelação e posteriormente desabafou, deixando claro que ficou insegura com os comentários.

"É foda porque minha mãe é muito livre, bem resolvida. Eu não lembro nem de minha mãe numa praia não fazer topless. Era diferente. Fui criada com uma relação de que o corpo da mulher é muito natural, não sexual", lamentou Brunet.

Chateada, ela foi consolada e aconselhada por Vanessa Lopes. "Eu sou uma pessoa que já escutou bosta pra caralh* em relação à roupa, de usar shortinho e blusa não sei o quê de que não vai conseguir trabalho, muito sensual, fiquei com medo de religião, igreja, do povo me julgar por dança, sensualidade, por roupa. Aí para de viver. É horrível. Tenta não se prender nisso. F*da-se", opinou.

"Às vezes você sente que tá errada", apontou a loira, sendo repreendida por Vanessa: "Não tá errada! Fica de biquíni, usa a roupa que quiser. Não tá na câmera botando a bunda pra ficar mostrando bunda para os outros, tá só usando a roupa que quer".

