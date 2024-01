Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho reclama de brother: ‘De show eu entendo mais que ele’

Rodriguinho relembrou de comportamento de brother que o irritou no Quarto do Líder durante a madrugada desta sexta-feira (12). O líder relatou que não gostou de algo feito por um participante e contou a situação do programa ao vivo.

"Ele veio para cima de mim. Ele fez a pior coisa que podia fazer na vida dele. Eu não ligo se vier para cima de mim, mas ele fez sem me conhecer, ele não ficou duas horas comigo para olhar na minha cara e falar: eu acho que ele está afastado", disse o pagodeiro.

"Achei até plausível o argumento dele. Eu estava afastado mesmo, estava na minha bad. Mas você não pode chegar, você não sabe por que. Eu vi ele arrotando: eu falo mesmo, porque eu gosto de falar. Falasse comigo antes: 'irmão, o que está acontecendo com você? Por que você está assim?'", falou Rodriguinho. "Não, você foi no ao vivão e deu seu show. Negão, de show eu entendo mais que ele", justificou a raiva.

"Mas está muito grandão depois dessa liderança", disse Giovanna Pitel. "Eu vou colocar. Não tenho nada contra ele, mas desde o dia que ele votou em mim não está olhando na minha cara direito", ressaltou o artista.

