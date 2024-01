Reprodução Globoplay Rodriguinho e Alane no 'BBB 24'

A liderança de Rodriguinho no "BBB 24" causou um clima tenso entre o brother e uma das aliadas dele no jogo, a modelo Alane. Nesta sexta-feira (12), a sister desabafou sobre não ter sido escolhida para o VIP, grupo que garante melhor alimentação no reality global.







"Eu fiquei bem chateada hoje. Eu me considero muito amiga do Rodrigo, gosto muito dele. Fiquei triste, porque se eu ganhasse VIP eu claramente colocaria ele. Me bateu assim uma tristeza profunda", disse ela, na mesa da cozinha da xepa, em conversa com Beatriz, Giovanna e Michel.





Antes de desabafar com os colegas do grupo pipoca, a modelo foi contar da chateação dela para o próprio Rodriguinho, na área externa da casa. "Eu estou me sentindo muito triste, não estou triste de estar na Xepa. Estou triste porque você seria uma das primeiras pessoas do meu VIP", afirmou.





"Não queria nem estar chorando. Só estou chorando porque eu tenho um carinho enorme por ti, eu fiquei chocada, mas eu não estou te cobrando nada. Só fiquei assim", disse, aos prantos.





Rodriguinho tentou justificar a decisão de ter excluído Alane na escolha do VIP. "Calma, deixa eu falar com você. Você é sim [minha prioridade], só que eu estava fazendo parte de um grupo onde eu já perdi 6 pessoas ali, como que eu não vou colocar a Any, Entendeu?", alegou.

