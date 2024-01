Reprodução/Instagram Larissa Tomásia

Nesta quarta-feira (10), às 12h, o "AUÊ" recebe a ex-BBB Larissa Tomásia na abertura da terceira temporada do programa apresentado por Kadu Brandão. Larissa vai comentar a atual temporada do reality, além, é claro, de contar dos desdobramentos da participação no "BBB 22".

Protagonista de memes dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, Tomásia teve uma passagem intensa na edição que marcou a estreia de Tadeu Schmidt como apresentador . Ela entrou ao lado de Gustavo Marsengo .

Na época, ela e o noivo de Laís Caldas foram os mais votados pelo público para integrarem o elenco da competição. Como não foram escalados na primeira leva de pipocas, entraram após a tradicional "Casa de Vidro".





Mesmo eliminada do reality, ela viralizou pelos memes que estrelou. O icônico bordão "Joguei várias fake news e verdadeiras também", além da coreografia de "Socadona", que dançou em uma escola, são apenas alguns dos diversos que ela já protagonizou .

Apresentado por Kadu Brandão , o programa de entretenimento do iG Gente vai repercutir tudo o que aconteceu nos primeiros dias do "BBB 24" , das primeiras impressões do elenco até às polêmicas envolvendo Vini e Maycon .

O "AUÊ "é transmitido ao vivo, às 12h, no YouTube do Portal iG . A retransmissão acontece também nas redes sociais. Além de Kadu Brandão, a atração é comentada pela repórteres Isabella Fransinelli , Larissa Albuquerque , Luanda Moraes e Natália Queiroz .

Assista o "AUÊ" com Larissa Tomásia: