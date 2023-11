Reprodução - Instagram - 7.11.2023 Gustavo e Laís, do BBB 22





Após o fim do casal fofo Lucas Bissoli e Eslovênia Marques, a web se deu conta que apenas um relacionamento gerado no "BBB 22" segue de pé na vida real. Gustavo Marsengo e Laís Caldas formam o único relacionamento de pé daquela edição, que contou com muito beijo na boca.

Em entrevista exclusiva à coluna, Gustavo Marsengo revelou detalhes dos desafios do casal "Lagusta" em busca da estabilidade. Os dois compraram um apartamento juntos em São Paulo recentemente e já revelaram o plano de ter filhos.

"Não existe fórmula para um relacionamento estável. Acredito que a grande questão seja a vontade de ambas as partes. Os dois tem que estar no mesmo momento de vida, com os mesmos objetivos. Claro que terão dias difíceis e brigas. Isso é normal em qualquer relação humana, mas uma dica que eu dou é não briguem à toa, só dentro do reality, façam as pazes rápido", se diverte Gustavo Marsengo, que completa: "Não deixe passar muito tempo com rancor um do outro".

Todo casal tem embates e entre Gustavo e Laís não é diferente. Mas o ex-BBB explica como os dois encaram o ciúme no dia a dia. "Ciúme faz parte, o jeito é tentar levar com descontração. Tanto eu e a Laís temos muita confiança um no outro e somos muito seguros de si. Não passamos muito por crises de ciúmes" entrega.

E, ao contrário do que parte da web deseja, Gustavo veta a poligamia . Para o ex-BBB 22, a chance de abrir o relacionamento é nula. "Zero! Quer poligamia, vai buscar longe", diz, rindo.

A pressão dos fãs é algo que marca casais formados em realities de sucesso, com apelo do público e formação de "shippers". No entanto, Gustavo garante que não se importa com a expectativa do público por manter o único relacionamento BBB 22. "Para mim não interfere em absolutamente nada no meu relacionamento. Minha responsabilidade é com a minha mulher", afirma.





Após sair do BBB 22, Gustavo segue se aventurando em outras disputas. Neste sábado, por exemplo, o ex-BBB vai disputar a final de um reality de churrasco, o Grande Assador, promovido pela Globo Paraná. "Eu e minha mãe fomos para a final, que será no sábado, às 15h30, já deixo o convite. Está tudo certo com a gente", comemora.