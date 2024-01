Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Beatriz, do 'BBB 24', viralizou com vídeos de trabalho como vendedora





Beatriz Reis Brasil viralizou na web após ser confirmada no grupo Pipoca do "BBB 24". A sister repercutiu no X, antigo Twitter, com vídeos do trabalho como vendedora em São Paulo e ultrapassou os 100 mil seguidores no Instagram.





Nos conteúdos virais, Beatriz aparece divulgando lojas e produtos na cidade-natal, Guarulhos, e nas regiões centrais da capital paulista, como no bairro do Brás e na Rua 25 de março. Com o tom descontraído, os vídeos mostram a vendedora aos gritos, dançando e fazendo brincadeiras para vender os itens nas áreas de comércio.

A nova sister costuma se referir aos seguidores como "Brasil" e aparece gritando o bordão em áreas públicas, ao lado de diversos compradores. Em uma das publicações, ela ainda fez um "Get Ready With Me", ou "arrume-se comigo", para mostrar a rotina "quando você é pobre". Veja abaixo alguns dos vídeos virais:









CASTIGO DO MONSTRO: morar com a Beatriz pic.twitter.com/DOdHw1jh3G — Dudu Guimarães (@Dudu) January 5, 2024





wanessa camargo: odeia gente que fala alto

beatriz: pic.twitter.com/h5pKWquOzB — em nome de afobação music (@ronaldgarza) January 6, 2024









A Beatriz gente como a gente fazendo um ‘Get Ready With Me’ versão pobre kkkkk pic.twitter.com/8CqfhZTkUE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 6, 2024





Beatriz tem 23 anos e é formada em Teatro. A jovem não exerce a carreira de atriz e já trabalhou como babá, figurante, roteirista e apresentadora. Solteira, a participante do reality contou ser muito intensa e avaliou como o jeito expansivo de se comunicar costuma dividir opiniões, entre “ame ou odeie”.