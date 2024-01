Intercâmbio

Entre as dinâmicas falhas da temporada está o intercâmbio com o "La Casa de Los Famosos". A proposta confundiu o público, já que não o incluiu na seleção do participante enviado ao reality mexicano e Boninho escolheu uma sister já eliminada, Key Alves. Já no Brasil, a chegada de Dania Méndez foi marcada por um caso de importunação sexual e a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê.