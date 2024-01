Divulgação/Globo Anjo mais poderoso, mira do Líder e mais: as novidades do BBB 24

Tadeu Schmidt adiantou diversas novidades do BBB 24 durante a coletiva de imprensa. A nova temporada do reality estreia na segunda-feira (8).

Agora, o participante que vencer a Prova do Anjo está automaticamente imune e poderá imunizar mais um participante. "O anjo está mais poderoso que nunca, será autoimune e dará imunidade para mais alguém, até que tenhamos uma ordem contrária. No começo será assim, ele já vai saber, logo de cara, que tem este poder", explicou ele.





O apresentador revelou que a edição contará com Castigo do Monstro longos, a central do Líder ganhará novas funções e o Poder Curinga com mudança no número de estalecas.

Além disso, às sextas-ferias, o Líder será obrigada a entregar a todos da casa as pessoas que estão na mira da sua indicação.

O Líder também conseguirá descobrir a quantidade de votos que recebeu até o momento, com a função ‘Perseguidor do líder’ e saber quem foi o participante que mais vezes tentou colocá-lo no paredão.

