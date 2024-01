Reprodução/Instagram - 08.01.2024 Giovanna Lima integra o Puxadinho do 'BBB 24'





Giovanna Lima é uma das integrantes do Puxadinho do "BBB 24", grupo que disputa por oito vagas para integrar o elenco oficial do reality show. Após a confirmação da participante, a web resgatou publicações antigas da nutricionista e modelo com elogios e cantadas para famosas.





As postagens foram feitas por Giovanna no X, antigo Twitter, ao longo dos últimos anos. "Acho a Jojo Todynho uma grande gostosa", afirmou em um dos posts. "Se essa mulher me pede um beijo na boca, eu dou", escreveu em outro, que trazia fotos da modelo Adriana Lima.



Eu acho a jojo toddynho uma grande gostosa — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) July 16, 2021





A cantora Marina Sena também recebeu alguns elogios da nutricionista. "Ô mulher linda, viu", comentou em uma das publicações. Ela ainda respondeu um post da ex-BBB Camilla de Lucas com mais cantadas: "Deus abençoa, viu". "Nossa senhora, que mulher linda, deusa", comentou sobre a atriz Fatou N'Diaye.

Um dos posts resgatados ainda trazem uma foto de Tiazinha e Feiticeira, personagens famosas da TV nos anos 2000, e um meme com a frase: "Eu com 12 anos percebendo que sou gay". "A p*taria descarada, mas essas mulheres eram gatas mesmo, viu", afirmou Giovanna na legenda da postagem.



A putaria descarada, mas essas muie eram gatas msm viu https://t.co/m6SaPeZH7n — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) July 27, 2020





Veja abaixo a seleção dos tweets feita por um internauta:

Giovanna do puxadinho cadelando todas as mulheres possíveis, a thread #BBB24 pic.twitter.com/CGjxJyRlYf — Hellein (@hellentuitta) January 8, 2024