Faltando pouco mais de um mês da estreia do "BBB 24", Boninho fez revelações da nova temporada do reality show durante a "CCXP23", neste sábado (3). A próxima edição promete o uso de tecnologias, uma nova trilha de abertura e mudanças na estrutura da casa mais vigiada do Brasil.





A inteligência artificial será usada para auxiliar em uma das novidades, a câmera do líder. O líder da semana será acompanhado 24 horas por dia por uma câmera específica, que consegue identificar o participante a partir da IA.



Os brothers de 2024 poderão transitar por uma área mais extensa no confinamento, já que serão três quartos, além do cômodo do líder. Nas últimas edições, apenas duas áreas eram oferecidas para os participantes dormirem.

O "BBB 24" ainda será embalado para uma nova trilha de abertura. Paulo Ricardo volta a cantar a clássica música do programa, só que em um arranjo feito pelo DJ Alok. O cantor apresentou o remix no evento em São Paulo. Veja abaixo:





Sobre o elenco, o diretor contou que fez uma nova pergunta aos entrevistados, se eles tinham o "nome sujo". Ele também contou que a temporada não terá médicos no elenco e que o grupo de anônimos será "do povão".

Entre as últimas revelações, Boninho adiantou que um videocast fará parte da programação sobre o reality. "Todo dia, de segunda a domingo, uma galera assistindo ao que está acontecendo na casa e repercutindo", compartilhou, explicando que o programa vai ao ar de 19h às 21h.

