Ana Clara está com novas parcerias no Rede BBB, conjunto de programas que repercutem os acontecimentos do reality show da Globo, que estreia na segunda-feira (8).

Thaís Fersoza, Mari Gonzalez e Micheli Machado integram o time de cobertura da nova temporada do ‘Bate-papo BBB’, ‘BBB – A Eliminação’ e flashes.





A veterana segue no comando do BBB – A Eliminação, no Multishow, às quartas. A esposa de Michel Teló estreia no Bate-papo BBB, que recebe o eliminado de cada semana após o paredão.

Nos flashes diários na emissora, com a opinião do público nas ruas, serão apresentados por Mari Gonzalez e Micheli Machado.

Pela primeira vez, a Globo apostou no Mesacast BBB com diferentes apresentadores. Com 100 episódios, a atração conta a presença de convidados para debater o jogo com Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lô, Thamirys Borsan e Victor di Castro.

Novas apresentadoras no comando da #RedeBBB ! 🗣️ @TataFersoza estreia na cobertura do #BatePapoBBB , toda terça-feira, após a Eliminação ✨



