Reprodução Instagram - 02.10.2023 Paula Freitas e Key Alves

Treta de ex-BBBs! No último domingo (2), Paula Freitas , que participou da última edição do “Big Brother Brasil”, usou os stories do Instagram para criticar a postura da colega de confinamento, a influenciadora e jogadora de vôlei Key Alves .



“O problema é que ela [Key] é biscoiteira. A Key tem que superar que o Cowboy [Gustavo] meteu um pé na bunda dela”, disse, “Morei com eles, ouvi tudo, acho que ela é biscoiteira e hipócrita. Se achou ruim, vem na porta da minha casa, manda processo”.



De acordo com Paula Freitas, Key Alves está bloqueada do Instagram dela. “Ela não tem carisma, não tem a vitória do ‘Big Brother’, não tem o macho que ela queria ter”, afirmou, através dos stories do Instagram.



As críticas de Paula chegam após uma suposta indireta da influenciadora. Isso porque, depois de viralizarem registros de Larissa Santos e Gustavo Benedeti no mesmo local, Key Alves fez uma publicação no X, antigo Twitter, a qual os internautas apontaram ser uma indireta.



Na época em que esteve confinada, a jogadora de vôlei acusava Larissa, rival dela no reality, de “dar em cima” de Gustavo, com quem se envolveu brevemente dentro e fora do “Big Brother Brasil”.

