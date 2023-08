Reprodução/ Instagram Paula critica Key Alves após alfinetada em Amanda: 'Melhora, irmã'

O "BBB 23" terminou em abril deste ano, mas alguns participantes continuam brigando fora da casa. Key Alves foi criticada por Paula Freitas após repostar uma publicação nas redes sociais alfinetando Amanda Meirelles, vencedora do reality.

Tudo começou quando uma perfil do Instagram compartilhou uma comparação do crescimento de Key na internet com o de Amanda, Bruna Griphao e Aline Wirley, que também chegaram na final do reality da Globo.



"Key Alves ganhou 5 milhões de seguidores no Instagram desde o BBB, mais do que as finalistas. Key tem 1 milhão de curtidas em média por post. Não torci para ela, mas quem ganhou esse BBB não foi quem venceu", dizia o texto. A jogadora de vôlei, então, repostou o post.



Paula Freitas fez questão de rebater a ex-jogadora de vôlei: "Essa daí não deixa de ser besta nunca. Melhora, minha irmã. Supera que tu não chegou na final". Mesmo com 5 milhões de seguidos no Instagram, Key foi eliminada com 56% dos votos, em paredão disputado com as aliadas Domitila e Sarah.