Reprodução / Instagram Marcos Mion mostrou o filho caçula tocando piano

Na noite deste domingo (1), Marcos Mion compartilhou um vídeo do filho caçula, Stefano, tocando piano. O jovem já investe na carreira artística desde cedo, onde já fez a estréia como ator e se dedica a música.

"Passos para o sucesso. Treinando para chegar lá!", escreveu o apresentador no vídeo.

No fim de 2021, Stefano estreou como tenor nos palcos, no musical “Então É Natal”, dividindo o palco com o renomado maestro João Carlos Martins.

O garoto também já estreou na televisão, na série do Globoplay, “Vicky e a Musa”, como Dionisio, Deus do Teatro. Ele atuou como a versão criança do personagem de Túlio Sterling.