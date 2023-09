Reprodução/Instagram Ex-BBBs Cezar Black e Key Alves fazem tatuagem juntos e relação impressiona

Cezar Black e Key Alves chocaram os internautas ao mostrar que fizeram uma tatuagem para representar a amizade. Os ex-BBBs exibiram a escolha do desenho através das redes sociais.

Resgatando os emojis que os representavam no reality show, a jogadora desenhou uma âncora, fazendo referência ao amigo, enquanto ele fez uma chave, representando ela.





"O tanto de amor que eu sinto por você, meu irmão, amigo tudo. Que Deus abençoe a nossa amizade para sempre. Te amo amigo", escreveu ela.

Já o enfermeiro compartilhou a publicação e também se declarou. "Uma amizade que vai além", disse.

Apesar da declaração, a amizade surpreendeu a web, que não imaginava que a relação fosse tão estabelecida. "Ninguém pode negar que a Key é intensa e se doa, seja na amizade ou no amor", disse uma; "Nem sabia que eram tão amigos a ponto de tatuagem", declarou outro; "Essa amizade.. Foi de um dia pro outro, já é isso tudo?", questionou uma terceira.

