Reprodução/Instagram Boninho é criticado por "frieza" enquanto Ana Furtado comemora fim do tratamento contra o câncer

Neste sábado (30), Ana Furtado vibrou com o fim do seu tratamento contra um câncer de mama. A apresentadora apareceu emocionada ao lado do marido, Boninho, em um vídeo publicado por ela nas redes sociais. Internautas, no entanto, têm criticado o diretor da Globo por sua reação, que foi considerada "fria".



Ana foi diagnosticada com a doença em março de 2018 e fez questão de convocar o parceiro para comemorar o seu último comprimido. "Eu queria que voce estivesse junto comigo", afirmou ela, enquanto ingeria o remédio.

"Acabou", disse Ana Furtado, aos gritos. Feliz e aliviada, ela dá beijos e abraços calorosos em Boninho. O Big Boss retribui o carinho, mas não diz nenhuma palavra à mulher.

"Abraça a sua esposa mano! Cara frio", comentou um internauta na publicação. "Ele não abraça ela com a mesma intensidade que ela... Achei ele muito frio", opinou uma seguidora.

Houve também quem defendesse Boninho. "O cara deu suporte para ela durante todo o tratamento e o povo reclamando que ele foi frio", pontuou outra usuária. "Ele se segurou o tempo todo para não chorar. Não tem nada de frio, está emocionado".

