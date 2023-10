Reprodução / Instagram Deolane doou R$50 mil para o ator

De passagem pelo Rio de Janeiro, Deolane aproveitou para visitar Marcos Oliveira, mais conhecido pelo seu papel como Beiçola, na tarde deste domingo (1).

Por meio das redes sociais, a advogada compartilhou detalhes da visita ao ator, que vem passando por dificuldades financeiras e continua afastado das telinhas.

Como gesto de caridade, Deolane doou R$ 50 mil para Marcos. "Para começar essa campanha do bem, acabei de fazer um PIX no valor de cinquenta mil. Para você recomeçar e estou à sua disposição. Você tem o meu número, o que precisar pode me chamar", falou Deolane no vídeo postado no Instagram.

Emocionado, Marcos agradeceu e elogiou muito a ex-Fazenda. "Quero sempre falar com você. Você é o meu anjo da guarda", disse ele.

Além do vídeo, ela postou mais fotos com o ator no perfil. "A vida me presenteou mais uma vez com um amigo! Que Deus te abençoe @marcosoliveiraator. Que prazer lhe conhecer, grandes coisas estão por vir", escreveu em uma das postagens.