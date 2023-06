Reprodução/ Instagram Eliezer fala de pedido de separação de Viih Tube

Nesta quinta-feira (22), Eliezer usou o Instagram para contar de um susto que tomou de Viih Tube. O ex-BBB relatou que a influencer pediu separação e ainda o acusou de traição.



Eliezer contou que acordou e foi dar um beijo na esposa. "Ela disse: 'Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar'. Eu achei que ela estava debochando da minha cara", contou ele.



O ex-brother disse que não entendeu o que estava acontecendo e chegou a procurar na internet se teria saído alguma notícia sobre o casal. Ele, então, insistiu em falar com Viih.



"'Ela deitada na cama. 'Você vai me contar o que está acontecendo ou não, Vitória?' Nós somos dois adultos, primeiro a gente precisa conversar. Você não chega e fala que eu te traí e vai embora'. Aí ela, com a cara mais lavada do mundo: 'Eu sonhei [com isso]'", narrou ele.



Eli disse que teve que respirar fundo para não brigar com a esposa."Para não xingar e não mandar ela para aquele lugar (risos). Vocês estão achando que é fácil?", finalizou.