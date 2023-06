Reprodução/Instagram Flavia Pavanelli é conhecida pela Web por vídeos publicados no Youtube

Afastada das redes sociais, a influenciadora digital e atriz Flávia Pavanelli, na última terça-feira (20), explicou sobre a recente ausência e detalhou que o sumiço aconteceu por “Sintomas de Burnout” - distúrbio psíquico caracterizado pelo desgaste e esgotamento profissional, causado, na maioria das vezes, por excesso de trabalho.



“Oi, gente! Estou sumida, eu sei. Nas últimas semanas apresentei sintomas de Burnout e preferi ‘tirar o pé’ esses dias. Está tudo bem. Só me permiti ficar um pouco off das redes sociais e cuidar da minha saúde mental”, explicou.



Além disso, Flávia destacou a necessidade de impor limites e os respeitar, com o intuito de preservar a saúde psicológica e emocional. Para ela, é “Importantíssimo nos respeitarmos e entendermos os nossos limites”. Mesmo ausente nos últimos dias, ela ainda ressaltou que: “Aos pouquinhos, volto à rotina”.



Influenciadora e atriz, Pavanelli tem 25 anos e ficou conhecida pelos vídeos que publicava no Youtube e pelo papel em “As Aventuras de Poliana”, novela do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) na qual vivenciou a personagem Brenda. Ademais, ela já teve um relacionamento com o cantor Kevinho.

