Reprodução/Globo/João Miguel Júnior - 12.04.2023 Gloria Pires, Tony Ramos, Johnny Massaro, Debora Ozório e Cauã Reymond em 'Terra e Paixão'

Em capítulos previstos para irem ao ar no início do mês de Julho, Daniel (Johnny Massaro) descobrirá que não é um dos herdeiros da família La Selva após uma briga com o irmão, Caio (Cauã Reymond). A revelação gerará uma reviravolta em “Terra e Paixão” e trará à tona o segredo de que Irene (Glória Pires) já foi prostituta.



A revelação deve acontecer no dia três de julho e ocorrerá entre as desavenças de Caio e Daniel. Os dois começaram a discutir quando Daniel aceitar a sucessão das terras de Antônio (Tony Ramos). Insatisfeito com a decisão do irmão, o personagem de Reymond contará que, na verdade, o pai de Daniel é Ademir (Charles Fricks).





Irene confirmará a história e revelará que só descobriu quando o filho era criança. O patriarca dos La Selva sairá de casa, mas não pedirá o divórcio para Irene. Depois dessas revelações, Daniel sofrerá um grave acidente de carro, que o deixará em coma por alguns capítulos.



No entanto, mesmo sendo hospitalizado, o personagem assumido por Massaro morrerá e isso aumentará o ódio que Irene nutre por Caio. Os planejamentos iniciais da vilã são a vingança contra o enteado e a manipulação para que ele e Graça (Agatha Moreira) se casem.

