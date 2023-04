Reprodução/Globo - 26.04.2023 Amanda Meirelles falou de Cara de Sapato no 'Mais Você'





A Globo apagou um vídeo das redes sociais após receber críticas por um posicionamento sobre o "BBB 23". A publicação trazia um momento da exaltação de Cara de Sapato durante o "Mais Você" , que recebeu a campeã Amanda Meirelles na manhã desta quarta-feira (26).

O conteúdo foi publicado inicialmente na página "TV Globo" do Twitter, onde outras postagens sobre o programa matinal continuaram sendo feitas. Até o momento da publicação desta matéria, o vídeo continua no ar no perfil do "gshow' na rede social.













Entre os comentários negativos que a emissora recebeu pela postura , internautas questionaram a decisão de exaltar um participante que foi expulso do reality show por importunação sexual contra Dania Mendez, mexicana que participou do intercâmbio com o "La Casa de Los Famosos".

Reprodução/Twitter - 26.04.2023 Globo excluiu postagem sobre Cara de Sapato após críticas









A publicação do "gshow" continua rendendo críticas de espectadores. "E vamos fazer de conta que nada aconteceu, não é mesmo? Participante expulso sendo prestigiado? Parabéns, Boninho. Conseguiram enterrar o pouco de dignidade que restava ao 'BBB'", lamentou uma pessoa. "O assediador, né, Globo", pontuou outra.

