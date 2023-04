Reprodução/Globo - 24.04.2023 Ana Maria Braga, Amanda e Cara de Sapato





A Globo surpreendeu os telespectadores na manhã desta quarta-feira (26). Apesar de Antônio Cara de Sapato ter sido excluído da final do "BBB 23", a Globo deu minutos especiais ao lutador, expulso do reality ao ser acusado de importunação sexual, durante o programa "Mais Você".





Ana Maria Braga enalteceu o entrosamento de Cara de Sapato com a família da campeã do "BBB 23" Amanda Meirelles. "Ele estava bastante entrosado", vibrou Ana. Amanda, logo em seguida, rasgou elogios para Cara de Sapato. "A gente entrou junto. E vê ele na saída foi emocionante. Nossa conexão é para a vida. A gente se conectou num lugar de muito carinho e respeito. A gente se entendia no olhar mesmo. A gente sempre esteve disposto", comemorou Amanda Meirelles.

"A nossa conexão é pra vida". O reencontro de Amanda com o Cara de Sapato! 💫 #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/soW7fQpL3q — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023





Além dos vídeos com a família, Ana Maria Braga preparou um VT com momentos "marcantes" de Amanda e Cara de Sapato e exibiu no programa. A atitude da emissora carioca revoltou parte da web, que apontou contradição diante da acusação de importunação sexual.

"Que vergonha Rede Globo. Depois não adianta fazer reportagem no Fantástico repudiando casos de assédio", relembrou um internauta. "O Cara foi expulso por assédio e tá ai, recebendo todo o espaço do mundo... ser branco é muito fácil!", ponderou outro.