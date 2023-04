Reprodução/Globo - 26.04.2023 Amanda Meirelles participou do 'Mais Você' após vitória no 'BBB 23'





Após se tornar a campeã do "BBB 23", Amanda Meirelles foi convidada para uma conversa com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira (26). Antes do bate-papo com a médica, o programa matinal decidiu exaltar o grupo rival da participante no reality show, do quarto fundo do mar.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A atração começou reproduzindo um VT do fundo do mar exibido no programa desta terça-feira (25), em que Domitila Barros e Fred Nicácio se caracterizaram dos personagens de "A Pequena Sereia". "Momento hilário na final do 'BBB' de ontem", declarou Ana Maria.





"A presença dele com Domi, vou te contar. Isso que é elenco", exaltou Louro Mané após o comentário da apresentadora. Além de Fred e Domitila, integraram o grupo do fundo do mar nomes como Cezar Black, Key Alves, Sarah Aline e mais.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo o VT exibido no "Mais Você":





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.