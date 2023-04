Reprodução/Instagram - 26.04.2023 Vitória de Amanda no 'BBB 23' teve grandes comemorações





Amanda Meirelles garantiu o prêmio do "BBB 23" nesta terça-feira (25), recebendo 68,9% dos votos na disputa com Aline Wirley e Bruna Griphao. A vitória promoveu muitas comemorações entre as torcidas que se mobilizaram para tornar a médica a campeã da temporada, dos fãs na cidade natal até os aliados do confinamento.

Cara de Sapato, expulso do reality show por importunação sexual, não participou da final com os eliminados no estúdio da Globo. No entanto, o lutador integrou a celebração do "quarto deserto" a partir de uma chamada de vídeo feita por Fred Bruno.





"A Amandinha é campeã, Tadeu [risos]. Fui mensageiro do reencontro", escreveu nos stories do Instagram. O influenciador compartilhou um print da chamada no celular, em que Sapato aparece emocionado no vídeo enquanto Amanda e Fred estão comemorando na emissora.

Fred Bruno ligou pro Cara de Sapato conversar com a Amanda. #BBB23 pic.twitter.com/7N5DacisJZ — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 26, 2023





Enquanto Amanda assimilava a vitória e relembrava momentos da trajetória no bate-papo com Patrícia Ramos e Vivian Amorim , a festa continuava acontecendo na cidade natal da campeã. Em Campo Largo, no Paraná, foi montada uma grande estrutura para os fãs da sister acompanharem a final ao vivo.

Admiradores pularam embaixo de confetes após Tadeu Schmidt anunciar o resultado da disputa. Confira abaixo:













