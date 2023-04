Reprodução/Globo - 26.04.2023 Amanda Meirelles falou de Cara de Sapato no 'Mais Você'





A conclusão do "BBB 23" não deu fim às polêmicas da Globo com o reality show. A campeã Amanda Meirelles participou do "Mais Você" desta quarta-feira (26) e a conversa com Ana Maria Braga contou com diversos momentos de exaltação a Cara de Sapato , participante expulso do programa por importunação sexual.



Além de exibir os VTs sobre o lutador já transmitidos anteriormente, Sapato ganhou elogios e virou destaque em perguntas sobre um possível romance com a médica. A abordagem não foi bem-recebida entre os internautas nas redes sociais, que criticaram como a Globo segue ignorando a expulsão do lutador.





"Que vergonha, Rede Globo. Depois não adianta fazer reportagem no Fantástico repudiando casos de assédio", afirmou uma pessoa no Twitter. "O Cara foi expulso por assédio e tá ai, recebendo todo o espaço do mundo. Ser branco é muito fácil", avaliou outra.

"Parabéns, nota zero. Passando pano para importunador, depois vem com campanha. A melhor campanha é o exemplo", comentou mais uma, em resposta à publicação que trazia um trecho da menção de Cara de Sapato no "Mais Você". Após a repercussão negativa, a emissora apagou a postagem da rede social.

"A nossa conexão é pra vida". O reencontro de Amanda com o Cara de Sapato! 💫 #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/soW7fQpL3q — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023













Confira abaixo mais reações do público:

Comoo que passam esse indivíduo na televisão??? Ele num foi expulso por importunação sexual?? Sinceramente não consigo entender!!! — FRANCISCO MELO 👑 (@franxiscomelo) April 26, 2023





E vergonhoso por parte da apresentadora e porte da globo enfiar guela abaixo um homem que foi expulso por importunação sexual em rede nacional — jordania de jesus na (@jordaniadejesus) April 26, 2023





A globo faz tanta campanha sobre assédio e agora tá dando palco a 2 assediadores. Vai entender o marketing da emissora — Gilberto (@Gil_comenta) April 26, 2023





