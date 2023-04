Reprodução/YouTube iG/Globo - 14.04.2023 No 'AUÊ', Aline Black falou de participação de Cezar Black no 'BBB 23'





Cezar Black foi o eliminado desta quinta-feira (13) no "BBB 23", da TV Globo, e a irmã do baiano, Aline Black, participou do programa AUÊ, do iG Gente, na sexta-feira (14). Sem titubear, Aline definiu as decepções do reality, taxou Amanda Meirelles como "manipulada", deu detalhes do affair do irmão e ainda cogitou a criação de OnlyFans.

Veja o que disse a irmã de Cezar Black no AUÊ, apresentado por Kadu Brandão:

Cezar Black vai entrar no OnlyFans?

Após ser questionada do potencial de Cezar Black para entrar na plataforma de conteúdo adulto , Aline Black não titubeou. "Rapaz, eu acho que ele tem [potencial]. É potencial puro", iniciou ela.

Perguntada se o incentivaria a seguir os passos de Key Alves, Aline afirmou que, se Black quiser, ele tem um futuro promissor. "Com certeza, acho que se ele quiser, ele tem potencial altíssimo. A família é tudo, e a gente apoia a todo custo", disse, emendando com um look ideal para o primeiro ensaio: um look PP, bem justo.





A mussa fitness também não descartou a criação de um perfil para ela na plataforma. "Vamos pensar, vamos pensar, lá na frente a gente decide, não é impossível. Vai que acontece".

Amanda manipulada e Aline planta

"A Amanda é uma pessoa manipulada pelos outros. Até então, ela tinha uma relação com Black muito boa por sinal. Ela se deixou manipular por Bruna e Larissa, infelizmente", afirmou Aline no "AUÊ". A musa fitness ainda reconheceu como a ex-Rouge ocupa a posição de "planta" e diferenciou a maneira como Cezar encara os atritos do jogo com Larissa e Bruna.

"Acho que ele [Black] não tem rancor de Larissa. A pessoa real que ele não faz questão alguma de não ter nenhuma relação de amizade, verdadeiramente, é a Bruna [Griphao]. Porque ela ultrapassou todos os limites que poderia diante de conduta para com outro ser humano. Para mim, é uma pessoa sem condição", avaliou.

Bruna Griphao x Black

Após a briga entre Bruna e Black, a web apontou uma atitude racista da atriz. Aline Black opinou diante dos últimos acontecimentos do BBB 23 . "Ela [Bruna] não fazia isso com outros participantes. Existia, sim, um racismo muito enraizado e é lamentável que Aline [Wirley], que é uma pessoa negra, esteja incluída dentro deste mesmo contexto", criticou.

Segundo a musa fitness, a equipe de Black ainda avalia quais medidas poderá tomar sobre os últimos acontecimentos. No entanto, um envolvimento da justiça não foi descartado.

Affair ou namoro?

Cezar Black deixou escapar algumas vezes que tinha um romance fora do jogo. No entanto, na casa do BBB 23, o baiano demonstrou interesse em Larissa e chegou a flertar com Tina Calamba. Aline Black explicou o que aconteceu .

"Black tem uma namoradinha. Como ele foi para o reality, então deixou de ser… é assim, tinha um romance, melhor dizendo. Porque não é namorada efetiva, um romance".





A musa fitness ainda explicou a decisão do irmão não oficializar o romance antes do reality, cogitando a possibilidade de ele se envolver com alguém na casa. "Como ele foi para o reality, ela ficou vivendo a vida dela. Porque se acontecesse alguma coisa com ele dentro da casa, para não dizer que estava traindo, enquanto ela está fora", comentou.

Votação e livramento

Aline Black acredita que a votação "para ficar", como acontece em "A Fazenda", é mais justa. "A gente não consegue entender a eliminação do Black. Acho que têm coisas mais profundas, que não vêm ao caso no momento", disse a irmã do ex-BBB.

"A gente não consegue realmente entender. Acredito que se fosse um paredão para ficar, ele não sairia (...) Têm coisas que são livramentos", completou.





Quem entra na lancha de Cezar Black?

O passeio na lancha de Cezar Black é disputado. E a irmã do baiano vetou alguns nomes do momento de diversão . Paula Freitas, Bruna Griphao e MC Guimê estão vetados por Aline Black.

Sobre Paula Freitas e Bruna Griphao, a musa fitness foi bem enfática. "Essa para mim não entra, não. Ela e Bruna", disse ela. Já sobre Ricardo Alface, rival declarado do enfermeiro, Aline aposta em uma bela amizade fora da casa, então ele está liberado.





"Alface entra, porque vocês vão ver, quando ele sair vai ser amigo de Black. Amigo de verdade, de ver os dois juntos em festa", comentou.