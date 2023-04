Reprodução/YouTube iG/Globo - 14.04.2023 No 'AUÊ', Aline Black falou de participação de Cezar Black no 'BBB 23'





A musa fitness e irmã do ex-BBB Cezar Black foi a grande convidada do AUÊ desta sexta-feira (14), programa de entretenimento do iG Gente, e durante o bate-papo, Aline Black respondeu se incentiva o irmão a criar um onlyfans.



Após ser questionada se ela acredita que o irmão teria potencial para criar um perfil no onlyfans, a musa fitness afirmou que o irmão tem um grande potencial puro.













"Rapaz, eu acho que ele tem. É potencial puro", iniciou ela. Questionada se o incentivaria a criar o perfil no site, Aline afirmou que se Black quiser, ele tem um potencial alto. "Com certeza, acho que se ele quiser, ele tem potencial altíssimo. A família é tudo, e a gente apoia a todo custo.", disse ela.

Em meio ao bate-papo, o apresentador do AUÊ, Kadu Brandão, brincou dizendo que o primeiro ensaio fotográfico de Cezar para o onlyfans terá que ser com um pijama tamanho P, já que o ex-BBB só usa roupas neste tamanho. "É PP, vou dizer uma coisa para vocês, esse negócio da roupinha apertada é de família viu. Quem viu o Black no Big Brother o pessoal fala: 'Gente, eles gostam mesmo de roupinha apertada'", brincou Aline Black.

Ao ser questionada se ela criaria um perfil no onlyfans, Aline disse que irá pensar, mas que não é impossível. "Vamos pensar, vamos pensar, lá na frente a gente decide, não é impossível. Vai que acontece.", respondeu ela em meio a risadas.

