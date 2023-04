Reprodução/YouTube iG/Globo - 14.04.2023 No 'AUÊ', Aline Black falou de participação de Cezar Black no 'BBB 23'





Cezar Black entrou no "BBB 23" sem confirmar que vivia um relacionamento fora do reality show. No entanto, a irmã do brother eliminado explicou que o enfermeiro teve um envolvimento com uma mulher de Brasília, antes da participação no programa.

"Black tem uma namoradinha. Como ele foi para o reality, então deixou de ser… é assim, tinha um romance, melhor dizendo. Porque não é namorada efetiva, um romance", afirmou Aline Black em entrevista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente.









A musa fitness ainda explicou a decisão do irmão não oficializar o romance antes do reality, cogitando a possibilidade de ele se envolver com alguém na casa. "Como ele foi para o reality, ela ficou vivendo a vida dela. Porque se acontecesse alguma coisa com ele dentro da casa, para não dizer que estava traindo, enquanto ela está fora", comentou.

Aline ainda deixou em aberto um possível reencontro de Cezar com o affair de Brasília. "Vamos ver agora que ele voltou, como será o desenrolar do romance", pontuou. Apesar de não ter formado um casal no "Big Brother Brasil", Cezar Black contou que foi convidado para participar de outro reality de casais, o "Casamento às Cegas Brasil" .

"Acho que ele chegou a participar de um processo, mas acho que não passou", avaliou Aline Black, que ainda ressaltou que o convite para o programa da Netflix ocorreu antes do affair do enfermeiro começar. Confira abaixo a conversa completa com a irmã de Cezar no "AUÊ":