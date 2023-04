Reprodução/Youtube Irmã de Cezar Black revela quem do BBB 23 entra na lancha do brother

A irmã de Cezar Black participou do 'AUÊ', programa de entretenimento do iG Gente, nesta sexta-feira (14) e palpitou na festa da lancha do irmão.

Aline Black comentou quais participantes do BBB 23 estão liberados para curtir um passeio de luxo com o recém-eliminado do reality.

















Sobre Paula Freitas e Bruna Griphao, a musa fitness foi bem enfática. "Essa pra mim não entra não. Ela e Bruna", disse ela.

Já sobre Ricardo Alface, rival declarado do enfermeiro, Aline aposta em uma bela amizade fora da casa, então ele está liberado.

"Alface entra, porque vocês vão ver, quando ele sair vai ser amigo de Black. Amigo de verdade, de ver os dois juntos em festa", comentou.

Além deles, Aline também falou de Amanda, que além de rival do irmão, é apontada como favorita no jogo. "Amanda é uma pessoa que é manipulada pelos outros, porque até então ela tinha uma relação com Black, muito boa por sinal, e se deixou manipular por Bruna e Larissa, infelizmente".

"Acho que ele não tem rancor de Larissa, acho que a pessoa real que ele não faz questão alguma de não ter nenhuma relação de amizade, verdadeiramente, é a Bruna. Porque ela, com certeza, ultrapassou todos os limites que poderia diante de conduta para com outro ser humano. Para mim, é uma pessoa sem condição", opinou ela sobre as sisters do Deserto.

Aline completou: "Com Larissa eu ainda acho que existe uma possibilidade de uma amizade, de uma reconciliação".

Agora, o expulso do programa, MC Guimê, foi uma grande decepção de Aline. O cantor foi retirado do BBB após assediar a mexicana Dania Mendez. "Uma pessoa que me deixou muito magoada com a postura e conduta foi MC Guimê", disse.

Tirando esses casos específicos, Aline Black aposta em uma grande festa com o elenco do BBB 23 na lancha do irmão, Cezar Black.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente