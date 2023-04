Reprodução/YouTube iG/Globo - 14.04.2023 AUÊ: Aline Black, irmã de Cezar Black, critica Amanda Meirelles no 'BBB 23'





Cezar Black foi eliminado do "BBB 23" após travar embates com o grupo das "desérticas", formado por Aline Wirley, Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Larissa Santos. Aline Black, irmã do enfermeiro, admitiu que sentiu um "livramento" com a saída do irmão e ainda opinou sobre as rivais dele no jogo, julgando como a médica é "manipulada".

"A Amanda é uma pessoa manipulada pelos outros. Até então, ela tinha uma relação com Black, muito boa por sinal. Ela se deixou manipular por Bruna e Larissa, infelizmente", afirmou Aline no "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente. A musa fitness ainda reconheceu como a ex-Rouge ocupa a posição de "planta" e diferenciou a maneira como Cezar encara os atritos do jogo com Larissa e Bruna.







"Acho que ele [Black] não tem rancor de Larissa. A pessoa real que ele não faz questão alguma de não ter nenhuma relação de amizade, verdadeiramente, é a Bruna. Porque ela ultrapassou todos os limites que poderia diante de conduta para com outro ser humano. Para mim, é uma pessoa sem condição", avaliou. A declaração foi validada por uma declaração recente de Black, em que ele disse que não vai levar Bruna para a vida dele.

A irmã de Cezar observou como a votação para eliminar um brother influenciou a saída o enfermeiro, reconhecendo o impacto da torcida de Amanda para a permanência de Aline. "Não conseguimos entender a eliminação do Black, acho que tem coisas mais profundas que não vem ao caso se comentar no momento", ponderou.

"Acredito que se o Black tivesse ido em um paredão em que a votação fosse em quem você gostaria que ficasse na casa, ele não sairia. Ele tem uma torcida, ao contrário do que as pessoas relatavam [...] Mas as coisas acontecem como Deus quer, a gente respira e está tudo bem. Tem coisas que é livramento", complementou.

