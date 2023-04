Reprodução Irmã de Cezar Black aponta racismo de Bruna e lamenta atitude de Aline

A musa fitness Aline Black, irmã do último eliminado do "BBB 23" Cezar Black, lamentou as atitudes da atriz Bruna Griphao, em quem ela aponta o racismo enraizado. A modelo também avaliou o envolvimento de Aline Wirley, participante negra aliada de Bruna.

Convidada do programa "AUÊ" desta sexta-feira (14), Aline Black respondeu se concorda com o apontamento dos telespectadores no qual diz que Bruna Griphao é uma pessoa com atitudes racistas.

"Infelizmente, eu concordo! A gente via muito no começo do programa essa questão do racismo muito enraizado", iniciou.

"Eu fiquei muito emocionada pelo que tinha acontecido na madrugada anterior, do comportamento da Bruna, porque assim, ela já tinha passado dos limites algumas vezes e isso foi muito visto anteontem, com a postura dela ter ido para cima do Black, na tentativa de acoar ele, gritando com ele e falando o que ela queria e chamando ele de moleque".

"Ela não fazia isso com outros participantes. Existia, sim, um racismo muito enraizado e é lamentável que Aline [Wirley], que é uma pessoa negra, esteja incluída dentro deste mesmo contexto", criticou.

Segundo a musa fitness, a equipe de Black ainda avalia quais medidas poderá tomar sobre os últimos acontecimentos. No entanto, um envolvimento da justiça não foi descartado.

Na quarta-feira (12), a atriz Bruna Griphao enfrentou Cezar Black e Domitila Barros com gritos e acusações. Na fala, ela aponta o dedo para o enfermeiro e o chama de moleque. Mantendo a calma, Black pediu respeito para Bruna.

Aline Wirley entrou na confusão e questionou Cezar sobre o que ele faria caso Bruna não o respeitasse. "Ou o quê?", gritou ela.