Reprodução/Instagram - 17.03.2023 Wilma Teresa, mãe de Cara de Sapato, expressou apoio após expulsão do filho do 'BBB 23'





Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do "BBB 23" na última quinta-feira (16), após assediarem a mexicana Dania Mendez na última festa do líder. Os brothers foram pegos de surpresa com a eliminação no programa ao vivo e abalaram a casa ao saírem do confinamento . Wilma Teresa, mãe do lutador, expressou apoio ao filho após a expulsão.

Em publicação no Instagram, Wilma compartilhou uma foto de Sapato cabisbaixo na casa e pediu para o filho "levantar a cabeça", avaliando que "um erro não define quem você é". "O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos. Espero te ver logo e poder te abraçar. A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura", escreveu na madrugada desta sexta-feira (17).





"Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família", complementou na postagem. A mãe do lutador ainda agradeceu o apoio que recebeu da equipe de Amanda Meirelles, aliada e grande amiga de Sapato na casa.





Enquanto Sapato recebeu o apoio da mãe, familiares de Guimê viajaram ao Rio de Janeiro para encontrar o cantor. Lexa, esposa do funkeiro, havia desabafado sobre o assédio do companheiro e exposto que se afastaria dos comentários sobre o reality . Contudo, diante da expulsão, a cantora e a mãe fretaram um jato particular para se deslocar até os estúdios da Globo e entrar em contato com o MC .

