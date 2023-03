Reprodução / Globoplay 16.03.2023 Bruna Griphao

Bruna é a nova líder do “BBB 23”. Após uma prova de sorte realizada nesta quinta-feira (16) a sister foi a primeira a atravessar um tabuleiro e venceu uma disputa de pontos com Amanda Meirelles.

A atriz chegou a ser eliminada da prova, mas foi resgatada por Amanda, como parte de um prêmio da dinâmica. As duas chegaram até o final do tabuleiro, mas Bruna somou mais pontos ao final da prova.





A prova foi marcada por um clima pesado. Os participantes ainda estavam sentindo a expulsão de Guimê e Cara de Sapato, que havia ocorrido há poucos minutos. Os dois foram eliminados por importunação sexual a Dania Mendez.

Contudo, Tadeu não deu tempo para os brothers e sister sentirem a eliminação e os colocou no provódromo tão logo passaram os intervalos comerciais.

Bruna teve o direito de colocar 4 pessoas no VIP, ela escolheu Fred Bruno, Aline e Amanda Meirelles, que a colocou de volta na disputa. Dania Mendez ocupou a quarta vaga.





