Reprodução/ Instagram/ Globo Lexa desabafa após MC Guimê assediar Dania no "BBB 23"

Nesta quinta-feira (16), internautas se revoltaram e acusaram MC Guimê de assediar Dania Mendez no "BBB 23" . Lexa também ficou muito decepcionada com o marido e usou o Instagram para desabafar. A cantora afirmou que está no "fundo do poço" e que não assistirá mais o programa.

















Na festa do líder da última quarta-feira (15), MC Guimê passou a mão no corpo de Dania, participante de "La Casa de Los Famosos" que faz um intercâmbio de cinco dias no "BBB 23", sem consentimento, deixando a mexicana desconfortável. Internautas, então, criticaram a atitude e o acusaram de assédio. Lexa, esposa do funkeiro, também se mostrou perplexa com a situação.

🚨AGORA: Neste vídeo é possível ver Guime tentando passar a mão na bunda da Dania e ela percebendo. #BBB23 #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/Oy8mhJGmF3 — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais!", iniciou Lexa.

A cantora, que retirou a torcida para o MC, disse que não irá mais acompanhar o reality. "Eu estou arrasada. Eu to no fundo do poço. Estou machucada. E não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", finalizou.