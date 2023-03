Reprodução / Globoplay 16.03.2023 MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de cometer assédio no 'BBB 23'

MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do "BBB 23" nesta quinta-feira (16). Os participantes foram acusaos de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.



Nas redes sociais, foram divulgados vídeos em que Guimê toca as nádegas de Dania e Cara de Sapato tenta beijá-la, restringindo os movimentos da mexicana. Durante todo o dia, internautas estavam compartilhando as imagens e pedindo a expulsão dos participantes.





Tadeu Schmidt entrou ao vivo no programa de hoje para anunciar a decisão da produção em eliminar os brothers. Primeiro, a edição mostrou uma conversa de Dania Mendez com a produtora mexicana que a acompanha durante o intercâmbio.

Na conversa, a produtora assegura a modelo de que a qualquer momento que ela se sinta desconfortável com qualquer pessoa na casa, ela deverá se pronunciar que a produtora a tiraria do BBB imediatamente. Em seguida, Dania toma ciência das atitudes de Guime e Sapato, mas a mexicana minimiza os assédios que sofreu e coloca a culpa no exagero de bebidas dos rapazes.

Ao retornar para o ao vivo, Tadeu informou que mesmo Dania não dando queixa da importunação sexual, a produção brasileira decidiu diferente.

"Era fundamental ouvir o que a Dania tinha a dizer sobre o que aconteceu durante a festa. O BBB 23 respeita a opinião de nossa convidada, mas também tem seu posicionamento sobre o ocorrido", afirmou Tadeu.

Em seguida, o apresentador entrou para falar com os participantes que aguardavam na sala pelo início da prova do líder e anunciou a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato.





Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23 . #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.









*Matéria em atualização