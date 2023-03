Reprodução / Instagram 17.03.2023 Lexa chorando

A cantora Lexa apareceu em lágrimas nos stories do Instagram na noite desta quinta-feira (16) logo após a eliminação do marido, o funkeiro MC Guimê do “BBB 23”por importunação sexual contra Bruna Griphao e Dania Mendez.

"É um pesadelo, gente. Não é possível! É um pesadelo", diz Lexa no vídeo, chorando muito. Logo em seguida ela deixou uma mensagem no Twitter: “Uma dor... Não desejo isso para ninguém”.

Após se acalmar, Lexa gravou um novo vídeo afirmando que estava fretando um jato particular para ir até o Rio de Janeiro encontrar com MC Guimê e colocar tudo "em pratos limpos". "Estamos há quase 10 anos juntos", justificou a cantora.





Anteriormente, Lexa fez um desabafo a respeito da atitude do marido, expressando que deixaria de acompanhar o reality show e se afastaria das mídias sociais.

No programa desta quinta (16), Tadeu Schmidt informou que ocorreram muitos eventos na casa nas últimas 24 horas e que medidas precisam ser adotadas. Após exibir uma entrevista de Dania Mendez no confessionário, na qual a mexicana afirmou que não achava que os brothers ultrapassaram os limites, o apresentador anunciou a expulsão de Guimê e Cara de Sapato.





Uma dor … não desejo isso pra ngm — Lexa (@LexaOficial) March 17, 2023









🚨AGORA: Lexa confirma que está indo ao Rio de Janeiro se encontrar com MC Guime: “Vamos conversar, afinal, estamos há 10 anos juntos”. #BBB23 pic.twitter.com/5c4CozK6Oz — CHOQUEI (@choquei) March 17, 2023









