Expulsões

Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do reality após assediar Dania Mendez na última festa. A decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt no programa ao vivo, pegando os brothers de surpresa e fazendo com que a mexicana ficasse muito abalada com a situação. O apresentador voltou a conversar com a integrante do "La Casa de Los Famosos" e garantiu que ela não apresentava culpa sobre o ocorrido. Ainda na atração exibida na Globo, Bruna Griphao ganhou a liderança após uma prova.