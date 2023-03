Reprodução/Globo - 16.03.2023 MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de cometer assédio no 'BBB 23'





MC Guimê e Cara de Sapato protagonizaram polêmicas na última festa do líder no "BBB 23", acusados por espectadores de cometer assédio contra Dania Mendez. Enquanto o cantor passou a mão no corpo da mexicana, o lutador forçou um beijo na participante do "La Casa de Los Famosos". A dupla ignorou os episódios na manhã após as controvérsias, que seguem gerando comentários e críticas na web.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

No raio-x da manhã desta quinta-feira (16), Guimê e Sapato não mencionaram os assédios contra Dania ou as advertências que receberam dos colegas e da produção. Enquanto o funkeiro foi alertado pelos brothers por conta do uso excessivo de álcool, o lutador recebeu uma atenção do Big Boss enquanto dizia estar "lutando jiu jitsu" em uma cama com a mexicana.





Os dois aproveitaram a mensagem diária para apenas exaltar a festa. "Só tenho a agradecer, que festa incrível [...] Aqui no BBB é onde a magia acontece. Estou muito feliz e realizado, tocou minha música nova e músicas que pedi no repertório [...] Estou muito emocionado", declarou o MC.

Raio x de hoje do Mc Guime é só gratidão 👀 #BBB23 pic.twitter.com/MXCkDrCk85 — milrbcc (@milenaribeirocc) March 16, 2023





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"A festa foi demais. Estava um clima muito bom dentro da casa, parece que a turma se uniu muito e todo mundo pode passar aquele momento da festa do Guimê e meu aniversário junto", avaliou Cara de Sapato.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.