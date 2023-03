Reprodução/ Globo Cara de Sapato dá selinho em Dania

Na última quarta-feira (15), aconteceu a festa do líder Guimê no "BBB 23" com a presença de Dania Mendez, participante de "La Casa de Los Famosos", que está passando uns dias no programa da TV Globo. A influencer, no entanto, passou por momentos complicados na festa. Cara de Sapato teve atitudes com ela que foram consideradas assédio.

Sapato ASSEDIANDO Dania no #BBB23 . Ele forçando beijo. Ela fala: "Ya! No!" (Já chega, não!) e empurra ele. Isso é inaceitável!!!! — Barbie Furtado (@BarbieFurtado) March 16, 2023













Depois de passar a festa toda tentando beijar Dania, que se esquivava, Cara de Sapato tentou beijá-la embaixo das cobertas no quarto Fundo do Mar. A influencer reclamou e disse "Ya, no!", que espanhol que dizer "Já chega, não", mas o lutador nao saiu de cima e a deu um beijo. Em outro momento, eles deram um selinho.

Internautas consideram a ação como assédio e pedem a expulsão de Sapato.

As pessoas estão postando aqui como se tivesse lindo essa investida do Sapato com a Dania, quando na verdade ele está sendo extremamente INVASIVO e INCONVENIENTE.



Ela já disse que NÃO QUER e ele não sai de cima dela. #BBB23 pic.twitter.com/w4wbxuN8L4 — emer (@emerzou) March 16, 2023













Dania tentando ser simpática, mas dá pra ver nitidamente que ela está desconfortável...

isso deveria dar expulsão pic.twitter.com/t4OAXsfRQy — Letty (@Lehagiota) March 16, 2023









Se isso aqui não é motivo de expulsão então eu não sei o que é,imagina o Alface ou o Black fazendo uma cena escrota dessa — Fabii Alves 👸🏾🧥 (@Fabiana05565957) March 16, 2023





Sapato imobilizou a Dania, segurando as pernas dela com o joelho, segurou as mãos dela e subiu em cima dela depois de imobilizada. Dá a impressão se não tivesse câmeras ia estrup@r a moça. Que vergonha! Isso não tem bronca que resolva. Isso é crime! #sapatoexpluso #expulsao — Anjynha (@_anjynha) March 16, 2023





Ainda na festa MC Guimê passou a mão do corpo de Dania, que ficou incomodada e tirou a mão dele de perto. A atitude também está sendo criticada pelos internautas e caracterizada como assédio . Lexa, esposa do funkeiro, inclusive, se mostrou abalada com a atitude dele e anunciou, no Twitterm, que decidiu se afastar das redes sociais.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023













