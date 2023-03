Reprodução/Globo - 16.03.2023 Lexa comentou episódio de assédio de Guimê contra Dania no 'BBB 23'





Lexa ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (16), após reagir ao caso de assédio de MC Guimê no "BBB 23" . O brother foi acusado de assediar Dania Mendez por passar a mão no corpo da mexicana, que entrou no reality pelo intercâmbio.



"Não estou bem. Preciso de um tempo para mim. Até logo. Não sei quando voltarei por aqui", comentou a esposa do cantor no Twitter, rede em que o nome de Lexa ficou no topo dos Trending Topics. Em resposta aos desabafos da cantora na web, fãs e famosos expressaram apoio à artista.





"Lexa, você é maravilhosa", comentou a equipe da sister Bruna Griphao diante da repercussão. Vale ressaltar que internautas haviam resgatados cenas em que Guimê também havia assediado a atriz , batendo nas nádegas de Griphao.

"Te admiro e te amo, estou aqui", declarou a cantora Simaria Mendes. "Fica bem", escreveu a jornalista Foquinha. "Se cuida, se preserva e bora mulher", pontuou a repórter Nadja Mauad. "Você é uma mina f*da, inteligente, trabalhadora e gata. Você merece o devido reconhecimento e tratamento. Espero que fique bem e tome o tempo que precisar. Mas nunca esqueça que estamos do seu lado", afirmou a influenciadora Leila Germano.

"Só você importa. Você não é a esposa de ninguém antes de ser a Lexa. E a Lexa é gigante, é sua própria prioridade e merece muito respeito, muito amor e está e continuará sendo acolhida. O tempo do seu coração é o que você precisar - seja como for, estamos do seu lado", apoiou um fã. "Você vai superar esse momento, pensa mais em você, nos projetos e sua saúde mental", ponderou outro.

