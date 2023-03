Reprodução/ Globo Cara de Sapato e Dania





As acusações de assédio contra Dania Mendez marcaram a festa do líder MC Guimê no "BBB 23". Além do funkeiro ser acusado de assediar a mexicana, espectadores também acusaram Cara de Sapato de assediá-la ao forçar um beijo. Após a repercussão dos casos na web, a equipe do lutador se posicionou e pediu desculpas pelo episódio.

"Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos", iniciou o comunicado divulgado no Twitter, na manhã desta quinta-feira (16).





A nota ainda afirmou que o brother vai "rever comportamentos" após deixar o reality. "Quando sair e ver essas imagens, vai precisar entender o que aconteceu, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados", completou a publicação.





Além de forçar o beijo em Dania, Sapato também foi alertado pela produção e pelos colegas pelas "brincadeiras" que fazia com a mexicana em uma cama. O participante afirmou que estava "lutando jiu jitsu" quando o Big Boss mandou uma atenção à casa, já que ele tocava no corpo de Mendez e o pressionava sobre o local. Marvvila também comentou na ocasião que certas atitudes podem resultar em expulsão.

🧐 Sapato imobilizou a Dania na cama: "vou lutar jiu-jítsu aqui" #BBB23 #LCDLF . Os dois receberam atenção da produção. Marvvila alerta a mexicana sobre brincadeiras que podem gerar expulsão pic.twitter.com/BQ9naETgmj —  estrepolia (@estrepolia) March 16, 2023





Enquanto a equipe de Cara de Sapato se retratou sobre o ocorrido, o lutador e Guimê ignoraram o caso no raio-x desta manhã. Os brothers apenas celebraram a festa durante o recado matinal .

